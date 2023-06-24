На думку аналітиків Інституту вивчення війни, збройне повстання очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ у Ростові-на-Дону може мати значний вплив на перебіг російсько-української війни.

Джерело: ISW

Як зауважили фахівці, у Ростові-на-Дону розташовується як штаб ОВС, 58-а загальновійськова армія якого зараз веде рішучу оборону проти українських контрнаступів на півдні України, так і командний пункт російського Об’єднаного угруповання військ в Україні в цілому.

Тобто, Ростов-на-Дону є критично важливою частиною командування та управління для російської армії, і будь-які загрози присутності МО можуть мати наслідки для деяких критичних аспектів військових зусиль РФ в Україні.

Аналітики також вважають, що початок збройного повстання вагнерівців проти міноборони РФ є кульмінацією ПВК “Вагнер”, яка спрямована на збереження контролю Пригожина над найманцями.

В ISW нагадали, що нещодавно міноборони РФ почало вимагати, аби всі найманці підписали контракт безпосередньо з відомством, що призведе до втрати контролю Пригожина над ПВК “Вагнер”.

“Можливо, Пригожин намагався домовитися про подальшу незалежність ПВК “Вагнер” за допомогою свого власного контракту, в якому було вказано, як ПВК “Вагнер” та МО координуватимуть продовження операцій ПВК “Вагнер”, хоча МО категорично відхилило цю можливу спробу переговорів. Ймовірно, Пригожин досяг вирішального моменту прийняття рішення між здачею своїх незалежних збройних сил і активним опором МО, і, схоже, вибрав останнє”, – резюмували фахівці.

Що передувало?

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.