Найближчими днями Львів може увійти до "червоної" зони карантину, через це є висока ймовірність введення жорстких карантинних обмежень.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок (понеділка, – ред.) в лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні. Також ми відкриваємо для прийому хворих на COVID 8-му лікарню”, – заявив він.

Мер Львова також наголосив, що серед нових госпіталізованих – понад 95% пацієнтів не були вакцинованими.

“Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива. Щодо вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс“, – додав Садовий.