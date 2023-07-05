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“Що ми тільки не шукали у вагонах за цей час! Наші “найулюбленіші” випадки – це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і – на першому місці – чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню”, – зазначають в повідомленні.
Здебільшого пасажири забувають звичайні речі, такі як гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси або ключі.
“Перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда ми радимо перевірити та перерахувати всі каблучки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді”, – резюмували в “Укрзалізниці”.
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