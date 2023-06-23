Джерело: “Укрзалізниця”.

Відтак, Європейський Союз інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України. Ці кошти надаються в межах фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF).

Очільник правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко зазначив, що це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні.

“Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця”.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску з Республікою Польща Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.

Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь, який єднає Україну зі Словацькою Республікою та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з Румунською стороною проєктів.

“Співпраця з CEF — це новий інструмент для України та залізниці. Під час першої участі у конкурсі на фінансування ми направляли заявку з нашими сусідніми країнами, і тому був зроблений акцент саме на розвиток наших західних переходів з країнами ЄС. Наступна подача проєктів відбудеться вже у вересні цього року, і тут вже ми самі визначимо та запропонуємо ЄС проєкти для інвестицій. У планах — розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом”, — розповів директор департаменту стратегії та трансформації АТ “Укрзалізниця” Олег Яковенко.

Довідково. CEF (Connecting Europe Facility) — це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).