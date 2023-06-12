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У мобільному додатку “Укрзалізниця” зазначено, що у жіночі купе пускатимуть тільки жінок та дітей будь-якої статі до 6 років. Доплачувати за них – не потрібно.
Наприкінці травня голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко заявляв, що компанія запровадить окремі жіночі купе у тестовому режимі.
Спочатку компанія тестуватиме нововведення впродовж декількох місяців. Надалі “Укрзалізниця” разом із громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.
Зазначимо, що у 2010 компанія вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступною виключно в касах.
Весною у соцмережах точилася дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах “Укрзалізниці”. Користувачки зазначали, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.
Згодом на сайті президента України з’явилася петиція щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в потягах “Укрзалізниці”. Петицію було опубліковано 15 травня.
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