Румейса Гелгі, найвища жінка у світі, зріст якої 215,16 сантиметра, здійснила свій перший 13-годинний політ зі Стамбула до Сан-Франциско.

Про це повідомляє CNN.

25-річну громадянку Туреччини внесено до Книги рекордів Гіннесса. Румейса страждає на синдром Вівера. Це рідкісне генетичне захворювання, яке стає причиною великого зросту.

Раніше Гелгі не могла подорожувала літаком через зріст, проте не так давно авіакомпанія Turkish Airlines змінила один зі своїх літаків, прибравши шість крісел та замінивши їх ліжком.

“Бездоганна подорож від початку до кінця. Це був мій перший політ літаком, але точно не останній”, ‒ сказала Румейса Гелгі.

CNN поспілкувалася з Ліндою Рістаньо, помічницею директора із зовнішніх зв’язків Міжнародної асоціації повітряного транспорту, яка встановлює глобальні стандарти авіаперевезень.

Рістаньо описала, які глобальні та структурні зусилля вживаються для покращення доступності для всіх мандрівників: “Ми прагнемо забезпечити, щоб усі пасажири могли насолоджуватися свободою авіаперельотів, і ми очікуємо, що стандарти [між авіакомпаніями та аеропортами-учасниками] будуть послідовними, щоб усім можна було запропонувати однаковий рівень допомоги”, — сказала вона.