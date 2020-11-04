Найбільший банк Нігерії Access Bank Plc звинувачують у незаконному блокуванні рахунку, який використовується для підтримки журналістів, що висвітлюють протести проти жорстокості поліції.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

На початку жовтня у Нігерії спалахнули протести проти зловживань спеціального загону поліції проти грабежів.

Приводом для цього стало розповсюдження у мережі відео, на якому нібито видно, як співробітники загону вбивають цивільного.

5 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити свою незгоду. Протести переросли у масові заворушення та грабежі по всі країні. Під час сутичок між протестувальниками та поліціянтами загинули понад 70 осіб, зокрема – поліціянти та солдати. Протести тривали три тижні.

Днями компанія Gatefield Nigeria Ltd. подала до федерального суду позов проти Access Bank, звинувативши фінустанову у незаконному блокуванні її рахунку.

За даними фірми, рахунок використовувався для збору коштів на підтримку незалежних нігерійських журналістів, які висвітлювали загальнонаціональні демонстрації.

Gatefield Nigeria Ltd. вимагає розблокування рахунку та компенсації збитків у розмірі 262 тисяч доларів.

Примітно, що рахунок компанії було заблоковано без рішення суду. Access Bank заявляє, що Центральний банк Нігерії наказав ввести такі обмеження. Своєю чергою представник центрального банку не відповів на прохання про коментар з цього приводу.