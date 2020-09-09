Найближчим часом можуть звільнити міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, а питання звільнення міністра фінансів Сергія Марченка розглянуть після ухвалення бюджету.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Шантаж і війна за митні потоки: що поєднує фото Богдана і Саакашвілі та чутки про відставку міністра фінансів”.

Так, про можливість звільнення Марченка та Петрашка заявили минулого тижня керівники фракції “Слуга народу”.

Зазначається, що причиною невдоволення роботою Марченка є ситуація на митниці та співпраця з МВФ.

“Дійсно, якби на це була воля лише профільного комітету, то його б (Марченка) вже звільнили. Не тільки через митницю, але й через провал переговорів з МВФ. Думаю, це питання виникне після презентації змін до бюджету”, – розповів співрозмовник #Букв в комітеті.

“Там не тільки питання по митниці і чому він занизив рівень доходів, там ще питання провалу переговорів з МВФ. Він просто уникає переговорів, посилаючись на якісь наради”, – додав високопоставлений співрозмовник #Букв.

Водночас, співрозмовники #Букв у монобільшості все ж сумніваються, що Марченка звільнять, особливо, перед розглядом питання бюджету. Крім того, його начебто захищає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Тому, скоріше, ми звільнимо не Марченка, а міністра економіки Петрашка. Хоч його і захищає Шмигаль, з яким він навчався, але там нема ніякого результату і занадто багато проштовхування Бахматюка”, – додали вони.