П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що зараз необхідно розпочинати контрнаступ, аби встигнути до осені. Він також наголосив, що переломним моментом на фронті стало використання HIMARS, тепер Україна чекає на танки та літаки від НАТО.

Про це він розповів в ефірі спільного телемарафону “Прямого” та “5 каналу” “150 днів війни”.

Порошенко наголосив, що контрнаступ проводитиметься зараз, оскільки необхідно встигнути до 11 вересня. 11 вересня в Росії – це день загальних виборів, і саме під цю дату окупанти намагаються провести псевдореферендуми на кшталт кримського, яким намагатимуться приєднати окуповані території до складу РФ. Потім вони атакуватимуть Україну під приводом, що захищають російську територію.

“Ми не маємо права їм дати це зробити”, – заявив Порошенко.

П’ятий президент поділився досить оптимістичним настроєм стосовно цього. Зокрема, він заявив, що бойовий дух у військових зараз на високому рівні, до того ж, Україна має зручні умови для контрнаступу на правому березі Херсона. Також надає додаткові переваги руйнація об’єктів критичної інфраструктури: РФ не зможе висадити свій десант на півдні України.

Для досягнення успіху в контрнаступі ми повинні отримати протягом 2-3 тижнів нову техніку. Порошенко наголосив, що нові системи залпового вогню HIMARS стали важливим елементом у переломі війни. Завдяки їм ЗСУ масово знищують склади окупантів на відстані в десятки кілометрів.

“Це перший крок до перелому, тому що це нова війна. Позиційна війна в минулому. Сьогодні це війна точної артилерії, яка вміє швидко змінювати позиції, яка вміє в координації з дронами чітко вражати цілі. І перед тим, як пускати піхоту в наступ, там все має бути знищено. Сьогодні і HIMARS, і М777, і CAESAR, і багато іншої артилерії, яку ми отримали від партнерів, яскраво це продемонстрували”, – стверджує Порошенко.

Попереду також, переконаний він, війна протиповітряної оборони – “сучасної, американської, натівської”. Також політик прогнозує “війну літаків”, та запевнив, що вони будуть в Україні найближчим часом, і що наші пілоти вже тренуються на відповідних базах країн НАТО.

“І ще, я сподіваюсь, ми будемо мати найближчим часом нові натівські танки, бойові машини піхоти, нові БТРи, і їх чисельність дозволить нам реалізувати те, про що я кажу – контрнаступ”, – наголосив п’ятий президент.