В українському МЗС прокоментували вимогу членкині Конгресу США Вікторії Спартц, а саме перевірити можливий зв'язок голови Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією.

Про це йдеться у дописі речника МЗС України Олега Ніколенка.

Ніколенко розпочав допис з подяки Сполученим Штатам за політичну, фінансову та військову підтримку України у боротьбі з російською агресією та відзначив особисту роль президента США Джо Байдена у цій підтримці.

“На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США”, – наголосив представник МЗС України.

Він порадив Вікторії Спартц припинити заробляти собі “додатковий політичний капітал” на безпідставних спекуляціях на темі війни та горі українців.

Ніколенко додав: особливий цинізм цієї ситуації у тому, що маніпуляції про Україну та керівництво Української держави – справа рук конгресвумен українського походження.

“Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі”, – додав речник МЗС.

Ніколенко резюмував, що жодні подібні заяви та провокації не зможуть підірвати рівень довіри, який встановися між лідерами США та України – Джо Байденом та Володимиром Зеленським, а також між іншими посадовцями, зокрема між Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном та Дмитром Кулебою і Ентоні Блінкеном.

КОНТЕКСТ: Напередодні Вікторія Спартц – перша українка в Палаті представників Конгресу США – повідомила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.

У листі Спатрц наголосила, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Окрім цього, конгресвумен зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість – як добре відомо президенту США Джо Байдену – зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

#Букви розповіли деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Нагадаємо, вже півтора року триває процес затвердження голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Переможець конкурсу Олександр Клименко, якого ніяк не призначать на посаду, розслідував справу заступника Єрмака Олега Татарова.