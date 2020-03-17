Про це повідомляє Independent.
Знаменитість опублікувала в соцмережах фотографію, на якій вона зображена в медичній масці, а також в бежевому пончо з коричневою шкіряною обробкою, який наділа поверх захисного костюма.
“Боже мій, я сподіваюся, це не плед з літака, а твоя особиста річ. Вони приділяють хімчистці мало уваги”, – висловила свої побоювання реп-співачка Азілія Бенкс під публікацією.
На її коментар модель відповіла, що викинула манто ще в аеропорту відразу після перельоту.
На сайті модного будинку вказане пончо продається за ціною 2790 доларів.
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