Про це повідомляє Independent.

Знаменитість опублікувала в соцмережах фотографію, на якій вона зображена в медичній масці, а також в бежевому пончо з коричневою шкіряною обробкою, який наділа поверх захисного костюма.

“Боже мій, я сподіваюся, це не плед з літака, а твоя особиста річ. Вони приділяють хімчистці мало уваги”, – висловила свої побоювання реп-співачка Азілія Бенкс під публікацією.

На її коментар модель відповіла, що викинула манто ще в аеропорту відразу після перельоту.

На сайті модного будинку вказане пончо продається за ціною 2790 доларів.