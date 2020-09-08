Covid-19 Україна

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Напередодні місцевих виборів в Україні запускають серіал «Кандидат»

Міністерство цифрової трансформації та ГО "Центр сприяння реформам" запускають освітній серіал "Кандидат".

Вівторок, 8 вересня 2020, 17:33

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

“Освітній серіал рекомендований всім, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах. Ви почуєте про всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату  вже найближчими місяцями”, – йдеться в повідомленні.

Проєкт містить 11 серій тривалістю 3-5 хвилин.

Зазначається, що участь у серіалі взяли теле- та радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати від партії “Слуга народу” Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук та Олександр Скічко.

  • 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
  • 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
Теги: місцеві вибори, Мінцифри, місцеві вибори, серіал, Скічко, Слуга народу, кандидат

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