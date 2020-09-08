Напередодні місцевих виборів в Україні запускають серіал «Кандидат»

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

“Освітній серіал рекомендований всім, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах. Ви почуєте про всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату вже найближчими місяцями”, – йдеться в повідомленні.

Проєкт містить 11 серій тривалістю 3-5 хвилин.

Зазначається, що участь у серіалі взяли теле- та радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати від партії “Слуга народу” Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук та Олександр Скічко.