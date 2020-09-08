Напередодні місцевих виборів в Україні запускають серіал «Кандидат»

Про це повідомила пресслужба Міністерства.
“Освітній серіал рекомендований всім, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах. Ви почуєте про всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату вже найближчими місяцями”, – йдеться в повідомленні.
Проєкт містить 11 серій тривалістю 3-5 хвилин.
Зазначається, що участь у серіалі взяли теле- та радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати від партії “Слуга народу” Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук та Олександр Скічко.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.