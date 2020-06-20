Про це депутатка розповіла в коментарі виданню “НВ”.
Як відомо, 20 травня депутатська група “За майбутнє” оголосила про створення нової однойменної партії. Її лідером став нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця.
Нардеп Лариса Білозір відмовилася брати участь в розвитку новоствореної партії і разом з колегами Геннадієм Вацак і Миколою Кучером вийшла з депутатської групи.
“Депутатська група “За майбутнє”, в яку я входила, створювалася як об’єднання депутатів-мажоритарників з усіх куточків України, без партійної приналежності. Зараз же більшість її членів пішли по шляху створення партійної організації. Але це не мій шлях. Я до цього не пов’язувала себе партійними рамками, я безпартійна, і зараз мені це теж не потрібно”, — пояснила Білозір.
За словами депутатки, рішення вийти з групи було пов’язане і з тим, що їй доводилося стикатися з зауваженнями керівництва через те, що її “позиція і голосування відрізнялися від позиції групи”.
Білозір перейшла в іншу депутатську групу — “Довіра”. Інформація про це відображена на сайті парламенту.
- Нагадаємо, 24 березня Кабмін вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойскій”. Вже 25 березня нардепи, що входять в орбіту Коломойського — Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк, Олег Дунда — подали альтернативні законопроєкти.
- Під час голосування за цей законопроєкт у другому читанні депутати групи “За майбутнє” висловилися проти, за винятком Лариси Білозір, Геннадія Вацак і Миколи Кучера.