Нардеп від групи "За майбутнє" Лариса Білозір відмовилася брати участь в розвитку однойменної партії, яку очолив соратник олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця, і вийшла з об'єднання.

Про це депутатка розповіла в коментарі виданню “НВ”.

Як відомо, 20 травня депутатська група “За майбутнє” оголосила про створення нової однойменної партії. Її лідером став нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця.

Нардеп Лариса Білозір відмовилася брати участь в розвитку новоствореної партії і разом з колегами Геннадієм Вацак і Миколою Кучером вийшла з депутатської групи.

“Депутатська група “За майбутнє”, в яку я входила, створювалася як об’єднання депутатів-мажоритарників з усіх куточків України, без партійної приналежності. Зараз же більшість її членів пішли по шляху створення партійної організації. Але це не мій шлях. Я до цього не пов’язувала себе партійними рамками, я безпартійна, і зараз мені це теж не потрібно”, — пояснила Білозір.

За словами депутатки, рішення вийти з групи було пов’язане і з тим, що їй доводилося стикатися з зауваженнями керівництва через те, що її “позиція і голосування відрізнялися від позиції групи”.

Білозір перейшла в іншу депутатську групу — “Довіра”. Інформація про це відображена на сайті парламенту.