Covid-19 Україна

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Нардеп Гончаренко подав до суду на Кабмін через закриття метро у Києві

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав в Окружний адміністративний суд Києва позов до Кабінету міністрів через рішення про закриття метро.

Четвер, 23 квітня 2020, 14:55

Про це нардеп повідомив у Telegram.

“Подав позов до Окружного адміністративного суду на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро. Я вважаю цей крок абсолютно незаконним та навіть злочинним проти українців”, – написав Гончаренко.

За його словами, “тисячі людей, які забезпечують життєдіяльність мільйонних міст, серед яких медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу до лікарень”.

“Так не може тривати далі. Тож я вимагаю, аби людям, яким треба діставатися на роботу, зокрема медикам, що зараз на передовій боротьби з хворобою, відкрили можливість користуватися транспортом”, – наголосив нардеп.

  • Раніше повідомлялося, що в умовах загальнонаціонального карантину через епідемію коронавірусу, метро в Києві можна було не закривати, якби пасажири дотримувалися маскового режиму.
  • Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.
Теги: Кабінет Міністрів, Київ, метро, суд

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