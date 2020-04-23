Нардеп Гончаренко подав до суду на Кабмін через закриття метро у Києві

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав в Окружний адміністративний суд Києва позов до Кабінету міністрів через рішення про закриття метро.

Про це нардеп повідомив у Telegram.

“Подав позов до Окружного адміністративного суду на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро. Я вважаю цей крок абсолютно незаконним та навіть злочинним проти українців”, – написав Гончаренко.

За його словами, “тисячі людей, які забезпечують життєдіяльність мільйонних міст, серед яких медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу до лікарень”.

“Так не може тривати далі. Тож я вимагаю, аби людям, яким треба діставатися на роботу, зокрема медикам, що зараз на передовій боротьби з хворобою, відкрили можливість користуватися транспортом”, – наголосив нардеп.