Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel.
“У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей внаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження”, – сказав Кликлій.
Він уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.
“Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень”, – заявив міністр.
За його словами, усе залежатиме від того, як люди дотримуватимуться карантинних заходів.
“Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно”, – наголосив Криклій.
- Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав напрацювання стратегії щодо виходу України з карантину. За планом, обмеження поступово скасовуватимуться протягом декількох місяців.
- У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що пік інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні ще не настав, але очікується найближчим часом, тож карантинні заходи послаблені не будуть.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що обмеження, пов’язані з коронавірусом, можуть бути зняті наступного місяця.