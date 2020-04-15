Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel.

“У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей внаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження”, – сказав Кликлій.

Він уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.

“Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень”, – заявив міністр.

За його словами, усе залежатиме від того, як люди дотримуватимуться карантинних заходів.

“Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно”, – наголосив Криклій.