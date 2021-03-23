Нардеп Ілля Кива може стати кандидатом наук з державного управління

Covid-19 Україна

оновлено 23.03.2021 о 22:02

Всього:

1565732 (+11476)

Хворіють:

266415 (+11476)

Вилікувались:

1268886 (+8044)

Померло:

30431 (+333)

23:17 Джеймі Фокс зіграє Майка Тайсона в серіалі про боксера
22:59 ЗНО пройде за графіком: коли стартує тестування
22:56 Кабмін залишив заборону на планові госпіталізації лише у «червоній» зоні карантину
22:46 В американських кінотеатрах Regal Cinemas транслюватимуть фільми Warner Bros. до прем’єри
22:23 Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю
22:00 Засновник Twitter Дорсі продав свій перший твіт за майже $3 млн у вигляді NFT-токена
21:56 У даркнеті продають вакцини і негативні тести на COVID-19
21:19 Принц Гаррі влаштувався на роботу в Кремнієвій долині
20:56 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 23 березня
20:47 Байден закликав ухвалити закон про контроль над вогнепальною зброєю
20:28 Як Качура собі підписників в Telegram накручував: листування
20:24 «Таємне» весілля Меган Маркл та принца Гаррі: герцоги спростували свою заяву
20:07 Юрчишин розповів, що керівництво «Голосу» ходить до Офісу Зеленського
20:04 У штаті Іллінойс афроамериканцям виплатять по $25 тис. компенсації за рабство і расизм в минулому
19:52 Кабмін скасував самоізоляцію для жителів окупованих територій, які приїжджатимуть на COVID-вакцинацію
19:50 Том Йорк зробив «кріповий» ремікс на пісню «Creep» для показу бренду Undercover
19:48 AstraZeneca оновить дані про випробування своєї COVID-вакцини
19:41 Україна зобов'язує іноземців здавати біометричні дані для отримання візи
19:39 Виверження Везувію вбило жителів Помпеїв за 15 хвилин – дослідження
19:27 Стрілянина в Колорадо: поліція готується висунути звинувачення 21-річному чоловікові
19:24 Fashion-блогерка К’яра Ферраньї вдруге стала мамою, – зворушливе фото
19:11 Райан Гослінг спливає кров’ю і віджимається на зйомках «Сірої людини»: фото
19:09 Лана Дель Рей анонсувала новий альбом
18:59 The Times переплутала Україну з Білоруссю
18:55 Microsoft може купити месенджер Discord за $10 млрд
18:40 Церемонія вручення «Оскара» знову пройде без ведучого
18:37 Юрчишин розповів, кого з «Голосу» попередили про можливе виключення з партії
18:18 Був шанс вижити: що відомо про смерть 10-річного львів’янина, якого вбила кришка люка
18:04 Що значить абревіатура ACAB?
17:59 30 знаменитостей, у яких «зоряні» хрещені батьки: добірка
17:57 Поліція закрила провадження щодо побиття журналістки «Прямого» під час штурму Музея Гончара
17:54 До 70% українців, які перехворіли на «британський» штам COVID-19, потребують реабілітації, – Степанов

Нардеп Ілля Кива може стати кандидатом наук з державного управління

Народний депутат України від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива незабаром може захистити наукову дисертацію.

Вівторок, 23 березня 2021, 21:03

Про це повідомляють #Букви.

22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України традиційно було оприлюднено Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

З 2019 року в таких оголошеннях публікують перелік осіб, чиї дисертації було прийнято до захисту Міністерством освіті та науки. Серед сотень українських науковців, що подали свої роботи, з’явився й нардеп Ілля Кива.

Кива має захистити дисертацію на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

В разі успішного захисту Кива стане кандидатом наук з державного управління.

Науковим керівником роботи став доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський. 

Офіційними опонентами Іллі Киви стали Аліна Помаза-Пономаренко, докторка наук з державного управління, старша дослідниця, начальниця наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України, а також Ірина Жукова, кандидатка наук з державного управління, доцентка, заступниця директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти”.

Дата захисту дисертації наразі невідома.

Оновлене 22:50. До матеріалу було внесено поправку: народний депутат тільки збирається захистити дисертацію, а не захистив її.

Теги: державне управління, дисертація, Ілля Кива, кандидат наук

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook