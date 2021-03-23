Нардеп Ілля Кива може стати кандидатом наук з державного управління

Народний депутат України від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива незабаром може захистити наукову дисертацію.

Про це повідомляють #Букви.

22 березня 2021 року на сайті Міністерства освіти та науки України традиційно було оприлюднено Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

З 2019 року в таких оголошеннях публікують перелік осіб, чиї дисертації було прийнято до захисту Міністерством освіті та науки. Серед сотень українських науковців, що подали свої роботи, з’явився й нардеп Ілля Кива.

Кива має захистити дисертацію на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

В разі успішного захисту Кива стане кандидатом наук з державного управління.

Науковим керівником роботи став доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський.

Офіційними опонентами Іллі Киви стали Аліна Помаза-Пономаренко, докторка наук з державного управління, старша дослідниця, начальниця наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України, а також Ірина Жукова, кандидатка наук з державного управління, доцентка, заступниця директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти”.

Дата захисту дисертації наразі невідома.