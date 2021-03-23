Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин розповів, що спричинило конфлікт між ним і керівництвом політсили.

Про це він розповів у відеозверненні в Facebook.

“Нам зробили останнє китайське попередження. Якщо ми не будемо голосувати разом з партією, нас виключать”, – заявив Юрчишин.

Він розповів кого ще, крім нього, керівництво партії попередило про можливе виключення зі складу політсили.

Нардеп зазначив, що до нього звернулася низка партійців, які попросили його спробувати налагодити ситуацію в партії.

“Я можу чітко сказати, що навряд чи вдасться полагодити з нинішнім керівництвом, але партія — це не керівництво. Партія — це рядові члени, які можуть поставити питання про скликання з’їзду, про діяльність партії. З’їзд може виключити з членів партії. Я готовий виступити перед з’їздом, пояснити кожне своє голосування окремо і всі разом, пояснити кожен свій крок, а також поставити питання до голови партії та керівника фракції, яких накопичилося дуже багато”, — додав нардеп.

Юрчишин зізнався, що на самому початку створення “Голосу” Святослав Вакарчук пропонував йому очолити партію, але тоді вирішили, що потрібна людина з іншими здібностями.

За словами Юрчишина, “подальшої внутрішньої війни” він не планує.

“Треба скликати з’їзд, треба поміняти статут, в ідеалі — поміняти керівництво”, — наголосив депутат.

На думку Юрчишина, вирішити конфлікт у партії можна лише зібравшись разом і обговоривши ситуацію.

“Зібратися, зрозуміти, що заважає партії розвиватися. Якщо це Ярослав Юрчишин і його загострене почуття справедливості — ок, я зрозумію, відійду з партії. Зі мною, думаю, може, ще хтось відійде, а може, й не відійде, це персональне рішення”, — розповів він.