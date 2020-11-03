Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Ілля Кива під час спілкування з журналісткою Bihus.Info назвав керівника проєкту Дениса Бігуса корупціонером і педерастом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Корупціонер і педераст збагачується шляхом незаконних надходжень …(тут журналістка намагалася перебити нардепа) Чого ви кричите? Ви навіщо до мене підійшли? Вашою структурою керує корупціонер і педераст, який обкрадає державу, не платить податки, приховує доходи. І вашому керівнику місце в тюрмі. Ви зрозуміли мене? Ваш керівник на сьогоднішній день обманним і злочинним шляхом збагачується …”- безперервно говорив Кива.

Він також порадив журналістці піти з “цієї злочинної організації Bihus.Info”.

А ще на своїй сторінці в Facebook Ілля Кива повідомив, що звернувся до Генерального прокурора Ірини Венедиктової і ГСУ Національної поліції “щодо афериста Бігуса Дениса, який може бути причетний до приховування доходів і ухилення від сплати податків, що може кваліфікуватися як шахрайство в особливо великих розмірах” .

За словами нардепа від ОПЗЖ, за такі дії Бігусу може загрожувати покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.