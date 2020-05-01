Ресторан "Купецький двір", розташований в Кончі-Заспі, неподалік від Києва, продовжує обслуговувати гостей VIP-класу в умовах карантину, коли це заборонено постановою Кабміну. Одним з гостей закладу був нардеп від "ОТЗЖ" Вадим Столар.

Про це свідчить сюжет журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

Журналісти протягом кількох днів фіксували, як до ресторану приїжджають авто преміум-класу, а відвідувачі проводять на території комплексу по кілька годин.

У самому ресторані на це відповіли, що на території дійсно дозволено проводити приватні зустрічі, але не в приміщенні, а в лісі (не їх територія, а прилегла). Тобто гості приїжджають і можуть спілкуватися на свіжому повітрі.

При цьому, вони можуть замовити їжу на виніс або придбати каву.

Але журналісти жодного разу не зафіксували, щоб хтось із гостей закладу виходив звідти з пакетом, в якому була б замовлена ​​їжа.

Зокрема, серед гостей ресторану журналісти впізнали нардепа Вадима Столара, члена фракції “Опозиційна платформа “За життя”, а також Дениса Комарницького, чиновника часів мера Києва Леоніда Черновецького.

У відповідь журналістам Столар підтвердив, що був в ресторані 23 квітня. Він зазначив, що гуляв там з екс-чиновником, з яким дружить вже більше 20 років.

“Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч в лісі разом з моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію в країні щодо коронавірусу. Розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як повинні спілкуватися друзі. Домовилися зустрітися сім’ями після закінчення епідемії і скасування карантину. З Денисом Комарницьким мене пов’язують 20 років дружби”, – прокоментував Столар.

Журналісти спробували зайти на територію ресторану, де, за словами адміністрації, дозволяють гуляти в лісі і брати з собою каву або їжу на виніс, але їх не пустила охорона, а пізніше і чоловік, який назвався власником.