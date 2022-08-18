Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв зареєстрував петицію до світової спільноти із закликом про порятунок полонених захисників Маріуполя та притягнення до відповідальності російської влади за злочин в Оленівці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Ми зможемо це зробити швидко! Петиція до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя і посилення тиску на Росію набрала майже 800 підписів за 4 години. Знаю, ми можемо ще. Підтримайте захисників, яких утримують російські окупанти”, – звернувся Володимир Ар’єв.

У тексті петиції підписанти загадали про масове вбивство щонайменше 53 українських військовополонених захисників Маріуполя, що сталось в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці. Також звернули увагу на спроби Російської Федерації відразу звинуватити Україну у тому, що це вона сама вбила своїх військовослужбовців у в’язниці в Оленівці, обстрілявши їх ракетою GMLRS з РСЗВ HIMARS, які виявились цілком не правдивими та не викликали довіри у світу.

Зокрема у петиції зазначається, що наявні супутникові знімки місця трагедії та висновки експертів вказують на застосування термобаричного боєзапасу всередині будівлі в’язниці. Окрім того, за наявних доказів вбивство захисників Маріуполя в Оленівці має усі ознаки скоєного Російською Федерацією терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених. Саме тому цей воєнний злочин, вчинений Росією, є порушенням Женевських конвенцій поводження з військовополоненими.

Автори петиції наголосили на тому, що дії Російської Федерації в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави, які призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, що є проявом терору.

“Ми, що нижче підписалися висловлюємо засудження цинічного вбивства українських військовополонених, захисників Маріуполя, вчиненого Російською Федерацією в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці”, – йдеться у тексті петиції.

Підписанти звернулися до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО з вимогами:

Визнати дії Російської Федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці, терористичним актом;

Визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму;

Посилити тиск на Російську Федерацію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави – спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Російської Федерації.

“Ми вважаємо, що повноцінне використання можливостей, наявних в Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів” за наявності політичної волі значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження неспровокованої агресії проти України та припинити свою терористичну діяльність, а винні особи понесуть покарання за воєнні злочини й терор проти Україн”, – наголошується у тексті петиції.