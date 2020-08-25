У Верховній Раді України пропонують відмовитися від монетизації "пакунку малюка" та залишити його у натуральному вигляді. Так, 72 народні депутати ініціювали у парламенті відповідний законопроєкт №3006а.

Про це повідомила заступник глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 29 липня Кабінет Міністрів погодив старт пілотного проєкту, згідно з яким пропонується запровадити компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень замість “пакунків малюка”.

“Бути чи не бути пакунку малюка? На це питання 72 народні депутати (включно зі мною) відповіли у законопроєкті №3006а. Спойлер: як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму “Пакунок малюка”. Вважаємо, що монетизувати її не варто”, – написала парламентар.

Вона назвала основні причини, чому не варто монетизувати цю послугу. Зокрема, згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Нардеп наголосила, що майже половині (49%) одержувачів “пакунка” вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Крім того, за два роки кількість предметів в пакунку зросла у 2,5 раза. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

“На монетизацію “пакунка” ви не зможете придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Знову ж таки аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунку малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)”, – зазначила нардеп.

Кравчук акцентувала, що після завершення строку внесення альтернативних законопроєктів депутати якнайшвидше розглянуть проєкт №3006а з тим, щоб українські родини були забезпечені “пакунками малюка”.