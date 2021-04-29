Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкт змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму", яким передбачається створення Єдиного туристичного реєстру.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат.

Зокрема, пропонується утворення та функціонування Єдиного туристичному реєстру, порталу Єдиного туристичного реєстру.

Законопроєктом передбачається розроблення та затвердження стратегії розвитку туризму, що визначає стратегічні цілі, напрями розвитку туризму, пріоритети державної політики і показники досягнення цілей, місцевих програм розвитку туризму.

Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання буде набувати, подавши до Державного агентства розвитку туризму повідомлення про початок такої діяльності. Документ пропонує замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта турдіяльності до Єдиного туристичного реєстру.

Також пропонується утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму. Їх наповнення планують здійснювати за рахунок:

туристичного збору, який є місцевим збором;

грошових стягнень за порушення вимог законодавства в сфері туризму;

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Окрім того визначаються види туризму (внутрішній, в’їзний, виїзний туризм), типи туристичних пакетів (“весільний туризм”, “військовий туризм”, “гастрономічний туризм”, “медичний туризм”, “промисловий (індустріальний) туризм”, “сентиментальний”, “спортивний туризм”, “шопінг туризм” тощо).