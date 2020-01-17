Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняття якого дозволить Уряду визначати території і адміністративні центри територіальних громад.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, “за” документ проголосували 288 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що чинним законодавством України не визначено суб’єкта прийняття рішень щодо визначення адміністративних центрів та територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що унеможливлює завершення процесу формування спроможних територіальних громад, та ставить під загрозу можливість проведення у 2020 році місцевих виборів на новій територіальній основі.

Метою законопроекту № 2653 є на законодавчому рівні надати право Кабінету міністрів приймати рішення щодо визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад, а також подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів, що дасть можливість завершити процес формування спроможних територіальних громад та утворити райони, які відповідають європейським вимогам та стандартам формування територіальних одиниць.