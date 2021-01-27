Народні депутати пропонують Кабінету Міністрів України повернути окремий тариф на споживання електроенергії за перші 100 кВт/год.

Відповідний проєкт постанови №4650 був сьогодні зареєстрований у Верховній Раді.

Його авторами виступили десятки нардепів, зокрема від “Слуги народу”, “Європейської Солідарності”, групи “За майбутнє”.

Йдеться про повернення пільгової норми, згідно з якою споживачі електроенергії раніше платили в місяць за перші 100 кВт/год по 90 копійок, а за кожний наступний кВт/год – по 168 копійок.

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год для побутових споживачів (з 1 січня 2021 року).

Зареєстрованим у ВР проєктом постанови пропонується “рекомендувати Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів щодо соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги”.

Так, КМУ спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), запропоновано розглянути можливість:

введення держрегулювання тарифів, зокрема встановлення граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) до тарифів на житлово-комунальні послуги (тепло, гарячу воду, електроенергію і природний газ);

внесення змін до фіксованих тарифів на електричну енергію (пропонується встановити окремий тариф на електроенергію для населення – за обсяг, спожитий до 100 кВт/год на місяць).

Крім того, нардепи пропонують встановити окремий тариф на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, і негазифікованих будинків, – за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць.

Варто відзначити, що на сьогоднішньому засіданні Парламенту голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко закликав колег по фракції і з інших політсил приєднуватися до цієї законодавчої ініціативи: