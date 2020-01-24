Народних депутатів від фракції "Європейської солідарності" не пускають до Державного бюро розслідувань. Вони викликали поліцію.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, нардепи прийшли до ДБР, щоб заявити керівництву відомства про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката біглого президента Віктора Януковича Олександра Бабікова, а також передати листи від родин “Небесної сотні”.

Проте охорона відомства перешкоджає депутатам пройти до приміщення ДБР.

“Стаття 17 закону “Про статус народного депутата передбачає”, що народний депутат України має право безперешкодно потрапляти на територію державних установ, підприємств і організацій, і має бути невідкладно прийнятий його керівником”, – наголосив нардеп Ростислав Павленко.

Він додав, що Конституційний суд чітко визначив, що ніякі перешкоди – ні грати, ні якісь інші дозволи, ні інші документи, крім посвідчення народного депутата, не мають бути перешкодою для того, щоб депутат потрапив до державної установи і був невідкладно прийнятий керівником.

“Але поки що, як бачимо, з обома пунктами проблема, немає допуску народного депутата, і немає ніякого розуміння хто ці люди, які не пускають – вони відмовляються представитися, назвати свою посаду чи будь-яку іншу ідентифікацію”, – сказав депутат.

Після декількох спроб отримати пояснення від охорони ДБР, нардепи викликали поліцію. Правоохоронці, що приїхали на виклик більш ніж через годину, пройшли до охорони, поспілкувалися з ними і запропонували депутатам написати заяву.

Нардепи намагаються додзвонитися до приймальні очільниці ДБР Ірини Венедиктової, але там не підіймають слухавки. Вони також поскаржилися на цю ситуацію спікеру Парламенту Дмитру Разумкову, який після першої розмови, вимкнув телефон.

Нардеп Ірина Геращенко зазначила, що вони зараз поїдуть до Разумкова і “не залишать цього просто так”.