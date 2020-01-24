Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, окрім Порошенка, до ДБР прийшли народні депутати фракції “Європейської Солідарності”, щоб заявити керівництву відомства про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката біглого президента Віктора Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані екс-директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

Проте охорона ДБР перешкоджає депутатам пройти до приміщення відомства.

“Я хочу зараз від імені нашої команди вибачитися перед вами за таку поведінку цих негідників”, – сказав Порошенко. “Вам має бути соромно. Ви не є поліцейськими і ви не є українцями”, – звернувся він до охорони ДБР.

За словами п’ятого президента, допит у ДБР буде стосуватися Мінських домовленостей.

“Вони будуть намагатися робити політичне шоу в стилі “Сватів” чи “95 кварталу”. Вони вміють лише шоу робити. І ми їм не дамо робити цих шоу”, – заявив він.

Після цього Порошенко разом з адвокатами зайшов у приміщення, а депутати залишилися чекати.

Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі «Сватів» чи «95 кварталу». Бо вони вміють робити лише шоу. Але ми не дамо їм цього зробити! Будемо вимагати державницької позиції. Поліція та ДБР мають дотримуватися закону. Хочу наголосити, що недопущення народних депутатів і родин Небесної Сотні є брутальним порушенням закону. Ті, хто організував це, нестимуть відповідальність! Опубликовано Петро Порошенко Пятница, 24 января 2020 г.