Нардепи намагаються скасувати заборону на куріння у громадських місцях

Проєкт закону прийняли за основу у липні цього року.
Відповідно до реєстраційних даних, автором законопроєкту №5616 “Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів” є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Тютюнова поправка №20 внесена у законопроєкт комітетом з питань економічного розвитку ВР для його розгляду у другому читанні. Авторами поправки є депутати від “Слуги народу” Олександр Санченко та Ігор Фріс.
Нардепи запропонували повернути куріння на робочих місцях у приміщеннях, зокрема й у закладах ресторанного господарства.
У Центрі демократії та верховенства права зауважили, що підтримка законопроєкту №5616 з поправками не лише призведе до зростання курців в Україні. Такий крок порушить регламент Верховної Ради, адже поправки №20-21 не мають будь-якого стосунку до тематики самого законопроєкту №5616 “Про географічні зазначення сільськогосподарської продукції”.
Окрім цього, це дискредитує Україну та міжнародні зобов’язання відповідно до Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну та Угоди про асоціацію з ЄС.
З 11 липня в Україні заборонили куріння тютюнових виробів для нагрівання, зокрема IQOS і glo, у громадських місцях. За порушення закону відповідальність несуть як курці, так і суб’єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких здійснюється правопорушення.
За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51 – 350 грн, для закладів – 3 – 15 тис. грн.
Збільшились також штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 грн. У випадку повторного порушення протягом року – 10 200 грн.
Тоді Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що такі зміни наближають Україну до європейського законодавства.
- 14 червня комітет ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував проєкт закону про легалізацію обігу медичної марихуани та підтримав прискорену процедуру його прийняття.
- 30 серпня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо використання коштів державного Дорожнього фонду. Згідно з ним, прибирають норму, що кошти Дорожнього фонду можуть спрямовувати тільки на військові потреби та виплату боргів.
- 30 серпня Верховна Рада у першому читання підтримала проєкт закону “Про медіа” №2693-д. 233 народних депутати проголосували законопроєкт: 179 представники партії “Слуга народу”, по 12 – “Платформа за життя і майбутнє” та “Відновлення”, 7 – Партія “За майбутнє”, 6 – від “Батьківщини” та 5 позафракційних.