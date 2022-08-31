Нардепи намагаються скасувати заборону на куріння у громадських місцях

Народні депутати 30 серпня намагались повторно розглянути законопроєкт №5616 з поправками № 20-21, що має на меті повернути дозвіл на куріння у громадських місцях.

Проєкт закону прийняли за основу у липні цього року.

Відповідно до реєстраційних даних, автором законопроєкту №5616 “Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів” є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тютюнова поправка №20 внесена у законопроєкт комітетом з питань економічного розвитку ВР для його розгляду у другому читанні. Авторами поправки є депутати від “Слуги народу” Олександр Санченко та Ігор Фріс.

Нардепи запропонували повернути куріння на робочих місцях у приміщеннях, зокрема й у закладах ресторанного господарства.

У Центрі демократії та верховенства права зауважили, що підтримка законопроєкту №5616 з поправками не лише призведе до зростання курців в Україні. Такий крок порушить регламент Верховної Ради, адже поправки №20-21 не мають будь-якого стосунку до тематики самого законопроєкту №5616 “Про географічні зазначення сільськогосподарської продукції”.

Окрім цього, це дискредитує Україну та міжнародні зобов’язання відповідно до Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну та Угоди про асоціацію з ЄС.

З 11 липня в Україні заборонили куріння тютюнових виробів для нагрівання, зокрема IQOS і glo, у громадських місцях. За порушення закону відповідальність несуть як курці, так і суб’єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких здійснюється правопорушення.

За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51 – 350 грн, для закладів – 3 – 15 тис. грн.

Збільшились також штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 грн. У випадку повторного порушення протягом року – 10 200 грн.

Тоді Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що такі зміни наближають Україну до європейського законодавства.