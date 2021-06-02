Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, що передбачає державну закупівлю медпрепаратів для лікування рідкісних хвороб.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 4662 проголосував 301 народний обранець.

Метою законопроєкту є “удосконалення доступу пацієнтів до інноваційних медичних технологій бюджетним коштом із застосуванням процедур договорів керованого доступу”.

Договори керованого доступу (ДКД) – це спеціальні договори, які укладаються між власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та платником медичних послуг/розпорядником бюджетних коштів.

Основне завдання застосування процедур ДКД – забезпечення доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів (зокрема при лікуванні важких хронічних захворювань – онкології, гематології, рідкісних патологій тощо).

Як пояснили в комітеті ВР з питань здоров’я нації, “інноваційні препарати часто виготовляє один виробник, і їх продають за конфіденційними договорами, кожній країні пропонують спеціальну ціну”. Відтак, укладення договорів ДКД дає змогу “домовлятись про знижку та отримувати препарати дешевше, ніж вони поставляються на ринки країн з більш високими доходами населення”.

Законопроєктом пропонується тимчасово, до 31 грудня 2023 року, не поширювати дію закону “Про публічні закупівлі” на закупівлю оригінальних (інноваційних) лікарських засобів за договорами керованого доступу (ДКД).

Це повинно спростити доступ пацієнтів, зокрема, з важкими та рідкісними захворюваннями, до оригінальних ліків та інноваційних медичних технологій користуючись з бюджетних коштів.

При цьому передбачається оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про міжнародну непатентовану назву (за наявності), торговельну назву, форму випуску та дозування лікарського засобу, щодо якого укладено ДКД, а також про заявника і строк дії договору керованого доступу.

Перелік лікарських засобів, які закуповуються за ДКД, затверджуватиме Кабінет Міністрів за погодженням з комітетом ВР з питань здоров’я нації.