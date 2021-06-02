Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу лікарських засобів дітям віком до 14 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5122 проголосували 306 народних обранців.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі в Україні існує ситуація “з неконтрольованим відпуском ліків в Україні”.

Необхідність ухвалення документа полягає в запобіганні отруєнням медпрепаратами, зокрема і з метою самогубства.

“Інколи навіть самі фармацевти можуть порадити той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепта у покупця (пацієнта)… Особливо це є критичним у випадку, коли лікарські засоби купує неповнолітня особа, оскільки у дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу”, – йдеться в записці.

Документом вносяться зміни до статті 21 закону “Про лікарські засоби”. Її пропонується доповнити новою частиною такого змісту:

“Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, забороняється. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація (відпуск) лікарських засобів здійснюється за умови пред’явлення документа, що засвідчує його вік”.

Крім того, Верховна Рада 319 голосами підтримала у першому читанні запровадження адміністративної відповідальності за продаж ліків дітям (законопроєкт №5123-1).

Проєкт закону передбачає штраф за продаж, зокрема і через Інтернет, лікарських засобів малолітнім особам у розмірі від 6800 до 13 600 гривень. За повторне протягом року вчинення цього порушення передбачено штраф у розмірі від 13 600 до 23 800 гривень.

Законопроєкт покладає розгляд таких справ на суди, а поліцейських уповноважує складати відповідні адміністративні матеріали.