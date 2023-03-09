Завдяки "народному супутнику" ICEYE, передплату на використання даних якого раніше придбав Фонд Сергія Притули, українські розвідники вже знищили тисячі одиниць російської техніки.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що розвідники почали використовувати “народний супутник” з 24 вересня 2022 року. З того часу військові щодоби отримують розвіддані з космосу.

Протягом 5 місяців використання “ICEYE” співробітники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1 000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях.

Завдяки супутнику виявлено 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК “Іскандер”;

36 ЗРК “С300”;

12 ЗРК “Панцирь С1”;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Значну частину з цього переліку знищено.









«Народний супутник» вже допоміг знищити тисячі одиниць техніки окупантів — ГУР // 5 фото