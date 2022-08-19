Сергій Притула розповів про технічні характеристики та переваги супутника, який орендували для Збройних сил України за гроші, які збирали на три Bayraktar.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора я дізнався, що в Україні є сотні експертів у сфері космічної галузі! Вони ніколи не запускали ракети в космос, вони ніколи не купували супутників, але рівень їхньої експертизи зашкалює так, що, не дочекавшись розширеного пресрелізу про угоду, вони наввипередки побігли шукати зраду у насправді історичному для держави кейсі. Тому, наразі, залишу вас наодинці із вашою жалюгідністю, а для усіх тих, хто пишається нашим спільним здобутком, трохи деталей про угоду”, – зазначив Сергій Притула.

Він розповів, для чого Україні й ЗСУ потрібен супутник. За його словами, використання супутника компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше знищувати ворога.

Щодо умов угоди, то українська сторона отримує і сам супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли закінчиться оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Сергій Притула зауважив, що передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Проте “власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані”.

“Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника”, – розповів Сергій Притула.

Окрім того, згідно з угодою, супутник застраховано. Тому якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого терміну експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Як працює супутник?

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR-супутник діє як ліхтар — він “підсвічує” поверхню землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. SAR-супутник “пробиває” все своїми радіохвилями. Щодо періодичності прольотів, то супутник пролітає над територією України двічі на добу.

Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR-супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність супутника – від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Щодо швидкості отримання даних, то іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою. Але завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин.

“За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага”, – зауважив громадський діяч, волонтер та телеведучий Сергій Притула.