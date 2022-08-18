Фонд Сергія Притули придбав підписку на використання даних супутника для Збройних сил України (ЗСУ) за гроші, які збирали на три Bayraktar.

Про це йдеться у відповідній заяві.

Фонд підписав угоду з фінською компанією ICEYE, яка надає Міністерству оборони повний доступ до групи супутників SAR, які вже перебувають на орбіті. Українські захисники отримають доступ до бази даних супутникових знімків компанії більш ніж на рік

Це дозволить ЗСУ мати радіолокаційні супутникові зображення із високою частотою повторних прольотів.

“ICEYE на сьогодні володіє найрозвиненішою технологією радіолокаційної супутникового знімання у світі. Ця угода є значним кроком у відповідь на терміновий запит Уряду України щодо критично важливих даних спостереження Землі, і вона принесе велику користь нашим Збройним Силам”, — зазначив Притула.

Фонд також подякував українцю, засновнику EOS DATA Analytics Максу Полякову за всю підтримку та експертизу, надану проєкту.

ДОВІДКА. 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.