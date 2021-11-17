Американське аерокосмічне агентство NASA назвало ім'я останнього члена екіпажу четвертої місії SpaceX до Міжнародної космічної станції (МКС) – це астронавтка Джессіка Воткінс.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Це буде перший політ Воткінс у космос.

До складу екіпажу також увійшли астронавти Кджел Н. Ліндгрен (командир екіпажу) та Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.

За даними управління, Воткінс стала астронавткою у 2017 році, пройшовши всі необхідні випробування комітету з відбору астронавтів NASA.

Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A у Флориді. Астронавти планують провести на орбіті 6 місяців.