NASA та SpaceX вирішили повернути чотирьох астронавтів з міжнародної космічної станції (МКС) на Землю, щоб завершити 199-денну місію. Після цього планується спорядити їм заміну на борту іншого космічного корабля Crew Dragon.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CBS News.

Модуль має приземлитися у понеділок, 8 листопада, навіть якщо через погоду виникнуть затримки.

Ймовірно, посадка відбудеться у Мексиканській затоці.

Перед тим, як повернути екіпаж з МКС, NASA попередньо перенесла запуск нових астронавтів – командира Раджа Чарі, пілота Томаса Маршберна, Кайлі Баррон та астронавта Маттіаса Маурера.

Якщо припустити, що Crew-2 приземлиться в понеділок, можна буде провести відразу запуск ракети SpaceX Falcon 9 з майданчика 39A в Космічному центрі Кеннеді.

Астронавтів “Екіпажу-3” на борту МКС вітатимуть командир “Союзу МС-19/65С” Антон Шкаплеров, Петро Дубров і астронавт NASA Марк Ванде Хей. Шкаплеров на борту з 5 жовтня, а Дубров і Ванде Хей – з квітня.

До цього NASA і SpaceX планували запустити астронавтів Crew-3 31 жовтня, але політ відклали, спочатку через штормове попередження, а потім через незначну медичну проблему в одного з членів екіпажу.