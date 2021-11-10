Національне аерокосмічне агентство США (NASA) вирішило відкласти висадку першу за півстоліття висадку людей на Місяць щонайменше до 2025 року. Причина - недостатньє фінансування.

Про це повідомила інформаційна агенція США AP.

Керівник NASA Білл Нельсон розповів, що висадку планували здійснити у 2024 році. Однак, за його словами, Конгрес виділив недостатньо грошей на розробку системи посадки на Місяць.

Так, для розробки космічної капсули “Оріон” необхідно — 9,3 мільярда доларів, а не 6,7 мільярда, які агенству виділили зараз.

Він також зазначив, що на відставанні від графіку роль також зіграв позов компанії Джеффа Безоса, в якому він звинуватив NASA у тому, що воно несправедливо обрало компанію Ілона Маска SpaceX для будівництва місячного модуля. Згодом суд відхилив цей позов.

Ще одна проблема — необхідність вдосконалити нові скафандри. Вони мали б бути готові до листопада 2024 року, однак наразі експерти NASA заявляють, що скафандри будуть готові не раніше квітня 2025.

Попри це, агенство все ще планує здійснити перший випробувальний політ місячної ракети Space Launch System з капсулою “Оріон” у лютому 2022 року, але на борту нікого не буде.