Четверо астронавтів завершили 200-денну місію на Міжнародній космічній станції (МКС) та успішно повернулися на Землю кораблем SpaceX.

Про це повідомляє АР.

Вони почали працювати на МКС навесні минулого року.

Космічна капсула приземлилася за допомогою парашутної системи у Мексиканській протоці біля узбережжя американського штату Флорида. Це відбулося через вісім годин після того, як корабель відстикувався від МКС.

Нових астронавтів на SpaceX відправлять працювати на МКС в середу, 10 листопада.

Планувалося, що вони потраплять на МКС раніше, але політ кілька разів переносили через несприятливі погодні умови та проблеми зі здоров’ям в одного з астронавтів.

Фото: NASA

Фото: NASA На Землю повернулися астронавти Шейн Кімбро, Меган Макартур, Акіхіко Хосіде та Том Песке.

Астронавтів “Екіпажу-3” на борту МКС вітатимуть командир “Союзу МС-19/65С” Антон Шкаплеров, Петро Дубров і астронавт NASA Марк Ванде Хей. Шкаплеров на борту з 5 жовтня, а Дубров і Ванде Хей – з квітня.

Завтрашній політ SpaceX стане четвертим за останні півтора року.