Про це повідомляє АР.
Вони почали працювати на МКС навесні минулого року.
Космічна капсула приземлилася за допомогою парашутної системи у Мексиканській протоці біля узбережжя американського штату Флорида. Це відбулося через вісім годин після того, як корабель відстикувався від МКС.
Нових астронавтів на SpaceX відправлять працювати на МКС в середу, 10 листопада.
Планувалося, що вони потраплять на МКС раніше, але політ кілька разів переносили через несприятливі погодні умови та проблеми зі здоров’ям в одного з астронавтів.
Фото: NASA
Фото: NASA На Землю повернулися астронавти Шейн Кімбро, Меган Макартур, Акіхіко Хосіде та Том Песке.
Астронавтів “Екіпажу-3” на борту МКС вітатимуть командир “Союзу МС-19/65С” Антон Шкаплеров, Петро Дубров і астронавт NASA Марк Ванде Хей. Шкаплеров на борту з 5 жовтня, а Дубров і Ванде Хей – з квітня.
Завтрашній політ SpaceX стане четвертим за останні півтора року.
- 11 липня компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й сам мільярдер.
- Згодом Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона відкрила продаж квитків на космічні польоти за ціною від 450 000 доларів за місце.
- 20 липня найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос також здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.