За даними Управління координації планетарного захисту NASA , нещодавно відкритий астероїд розміром приблизно з олімпійський басейн має "маленький шанс" зіткнутися із Землею через 23 роки - приблизно 14 лютого, на День святого Валентина, у 2046 році.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з прогнозами Європейського космічного агентства, шанси астероїда зіштовхнутись із Землею становлять 1 з 625, хоча система Sentry Лабораторії реактивного руху NASA підрахувала ймовірність ближче до 1 з 560. Остання відстежує можливі зіткнення з небесними об’єктами.

Але космічний камінь під назвою 2023 DW — це єдиний об’єкт у списку ризиків NASA , який займає 1 з 10 балів за Турінською шкалою небезпеки зіткнення, показником для класифікації прогнозованого ризику зіткнення об’єкта з Землею. Усі інші об’єкти мають 0 балів за Турінською шкалою.

Попри те, що 2023 DW очолює список, його оцінка 1 означає лише те, що “імовірність зіткнення є вкрай малоймовірною та не має приводу для громадської уваги чи занепокоєння”.

“Цей об’єкт не викликає особливого занепокоєння”, — сказав Давіде Фарноккіа, інженер-навігатор з Лабораторії реактивного руху в Пасадені, Каліфорнія.

Офіційні особи NASA попередили, що ймовірність зіткнення може різко змінитися, оскільки буде зібрано більше спостережень про 2023 DW та проведено додатковий аналіз.

“Часто, коли вперше виявляються нові об’єкти. потрібно кілька тижнів даних, щоб зменшити невизначеність і адекватно передбачити їхні орбіти на роки вперед”, — зазначає NASA Asteroid Watch у Twitter.

Зазвичай тільки відкриті астероїди здаються більш загрозливими під час першого спостереження.

“Оскільки орбіти, що випливають із дуже обмежених наборів спостережень, більш невизначені, більш імовірно, що такі орбіти “дозволятимуть” майбутні зіткнення”, – зазначає на своєму вебсайті Центр вивчення об’єктів, розташованих у Лабораторії реактивного руху.

Найчастіше загроза, пов’язана з конкретним об’єктом, зменшується, коли з’являться додаткові спостереження.

Можливо, пройде кілька днів, перш ніж можна буде зібрати нові дані через близькість астероїда до Місяця, зазначив Фарноккіа в електронному листі CNN. Останній повний місяць був два дні тому, і він все ще виглядає яскравим і великим на небі, ймовірно, закриваючи 2023 DW від безпосереднього спостереження, сказав він.

“Але опісля об’єкт залишатиметься доступним для спостереження тижнями (навіть місяцями за допомогою більших телескопів), щоб ми могли отримати багато даних за потреби”, — додав він.

За даними NASA, астероїд має діаметр близько 50 метрів. Оскільки 2023 DW обертається навколо Сонця, він має 10 передбачуваних близьких зближень із Землею, з найближчою посадкою 14 лютого 2046 року та дев’ятьма іншими між 2047 і 2054 роками.

Очікується, що найближча відстань, яку астероїд підійде до Землі, становить приблизно 1,8 мільйона кілометрів, зазначає сайт NASA Eyes on Asteroids .

Космічний камінь вперше помітили в нашому небі 2 лютого.

Він рухається зі швидкістю приблизно 25 кілометрів на секунду на відстані понад 18 мільйонів кілометрів від Землі, здійснюючи один оберт навколо Сонця кожні 271 день.