Російські військові повністю закрили всі інформаційні потоки в місто Маріуполь та назовні. Як наслідок, наразі маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем РФ та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Задля утримання інформаційної блокади росіяни жорстко контролюють фото та відео.

“Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть при його отриманні – російській солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та “волонтери” від ФСБ. Саме тому ви можете побачити або точно вивернені кадри “благодарних маріупольців”, або щось знято швидко з машини”, – зазначив Андрющенко.

За його словами, при виїзді на фільтрації теж видаляється весь контент, який може показати правду життя.

Радник міського голови зауважив, що через заблокований доступ до інформації маріупольці жахаються того, що “Зеленський назвав всіх маріупольців зрадниками і пообіцяв тюрму кожному”.

Він заявив, що влада продовжить розказувати правду про Маріуполь і закликав всіх долучатись до “Потоку правди”.