Про це інформує пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.
Відомо, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Окупанти вкладають тіла у декілька шарів, а потім “маскують” табличками як індивідуальні поховання.
Всього з середини квітня росіяни поховали у братських могилах щонайменше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч осіб були захоронені комунальними службами до середини березня.
Скільки тіл маріупольців під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах – невідомо, але їх тисячі.
“Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації”, – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
У своєму повідомленні пресслужба Маріупольської міської ради назвала дії Росії геноцидом. До нападу Росії в місті проживало близько 432 тисяч громадян.
- Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад. Викладання відбуватиметься російською мовою, випускникам планують видавати дипломи так званої “ДНР” та пропонуватимуть вступ до вищих навчальних закладів у РФ.
- Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
-
Російські окупанти жорстоко і безжально зруйнували Маріуполь. Зараз місто на межі епідемічної та екологічної катастроф. За попередніми даними, у Маріуполі загинуло щонайменше 22 000 жителів. Але цю цифру неможливо перевірити належним чином.