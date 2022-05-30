Оцінка вбитих російською армією цивільних жителів Маріуполя може суттєво збільшитися. Раніше, згідно з офіційною статистикою, у місті налічувалося 22 тисячі загиблих. Однак, відповідно до останнього аналізу ситуації у зруйнованому припортовому місті, понад 30 тисяч осіб стали жертвами російської агресії.

Про це інформує пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.

Відомо, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Окупанти вкладають тіла у декілька шарів, а потім “маскують” табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня росіяни поховали у братських могилах щонайменше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч осіб були захоронені комунальними службами до середини березня.

Скільки тіл маріупольців під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах – невідомо, але їх тисячі.

“Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації”, – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У своєму повідомленні пресслужба Маріупольської міської ради назвала дії Росії геноцидом. До нападу Росії в місті проживало близько 432 тисяч громадян.