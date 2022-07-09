Про це йдеться у звіті Fitch Ratings.
У звіті агентства мовиться, що довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті було знижено з рівня ССС до рівня С, який вважається переддефолтним.
Фактично це означає або початок дефолту, або процес, подібний до дефолту.
Зниження довгострокового рейтингу РБ в іноземній валюті – це реакція на нещодавнє рішення уряду та мінфіну Білорусі виконувати зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях.
“Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів та Національного банку Білорусі про те, що платежі з єврооблігацій у доларах США натомість будуть переводитись у білоруських рублях на рахунок у “Беларусбанку”, доступний платіжному агенту”, – наголосили у Fitch Ratings.
В агентстві зауважили, що перший платіж у білоруських рублях для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року у доларах, Білорусь здійснила 29 червня.
Виплата в іншій валюті суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах
Пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство вважатиме це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.
- Нагадаємо, Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.
- Також кредитне рейтингове агентство Moody’s заявило, що РФ все-таки оголосила дефолт за зовнішнім боргом, попри те, що офіційно Москва заперечує цю інформацію.