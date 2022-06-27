Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це інформує фінансове видання Bloomberg.

У неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається подією дефолту в разі пропуску.

“Це похмура ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя”, – констатують в Bloomberg.

З початку березня торги національних єврооблігацій проходять на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт зараз також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Росія відмовилася від дефолту, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.