Про це інформує фінансове видання Bloomberg.
У неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається подією дефолту в разі пропуску.
“Це похмура ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя”, – констатують в Bloomberg.
З початку березня торги національних єврооблігацій проходять на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.
Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт зараз також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.
Росія відмовилася від дефолту, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.
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Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив про додаткові санкції проти Росії, серед яких – заборона на імпорт російського золота. Також він нарівнув, що такі структури, як Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, не змогли достатньою мірою впоратися з нинішньою ситуацією.