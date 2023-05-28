Джерело: Петро Порошенко.

Порошенко оголосив думку під час Київського безпекового форуму.

“Наступний тиждень буде критично важливим для нашої євроатлантичної інтеграції. Це стосується і президента, і уряду, і парламенту. Йдеться про свободу висловлення поглядів, особисті свободи людей, Конституційний суд, верховенство права. Все, з цим пов’язане, буде поставлене на голосування. Ми маємо об’єднуватися і працювати разом”, — наголосив Порошенко.

Він наголосив, що необхідно забезпечити чіткий графік щодо членства в Євросоюзі. Зокрема жовтень стане місяцем завершення оцінки українських здобутків по початку переговорів і грудень — рішенням Європейської Ради щодо початку переговорів.

“Це надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке, ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту, за цієї Єврокомісії і за цієї Ради Європейського Союзу. Буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат”, — додав глава “ЄС”.