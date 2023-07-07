Джерело: Aljazeera
“Країни НАТО готують новий надзвичайний пакет допомоги Україні, включаючи паливо, запчастини, медичні засоби, обладнання для розмінування та понтонні мости, на 500 мільйонів євро”, — сказав Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.
Столтенберг додав, що Альянс також надав Україні “допомогу в будівництві військових госпіталів”.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.
- За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.
- Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.