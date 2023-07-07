Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.

Джерело: Aljazeera

“Країни НАТО готують новий надзвичайний пакет допомоги Україні, включаючи паливо, запчастини, медичні засоби, обладнання для розмінування та понтонні мости, на 500 мільйонів євро”, — сказав Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

Столтенберг додав, що Альянс також надав Україні “допомогу в будівництві військових госпіталів”.