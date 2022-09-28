Міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що НАТО має відповісти на можливу ядерну атаку Росії в Україні звичайним, але руйнівним способом. Також він вважає, що російська мобілізація не змінить хід війни.

Про це Рау заявив у інтерв’ю NBC.

За його словами, російський президент Володимир Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а не НАТО. Отже, Альянс не повинен реагувати на можливий удар по Україні із застосуванням зброї масового знищення.

Однак йому необхідно відповісти за допомогою звичайних озброєнь та завдати нищівної шкоди російській армії: “Але відповідь має бути нищівною. І я думаю, що НАТО надсилає Росії чіткий сигнал із цього приводу”, – сказав Рау.

Під час інтерв’ю міністр також згадав оголошену Росією мобілізацію. Він впевнений, що “Путін програє війну”. Рау зауважив, що відправлення на фронт “погано навчених і екіпірованих солдатів” не змінить її хід, враховуючи, що раніше українським силам вдалося перемогти професійних військових з РФ.

На запитання про те, як Польща впорається з продовженням прийняття українських переселенців в умовах високої інфляції та економічних проблем, Рау відповів: “Коротко кажучи, ми в Польщі маємо солідарність у своїй ДНК. І це наш підхід”.