Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва від імені країни закликали зупинити членство РФ у Міжнародному агентстві з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС, і вона не почне дотримуватися права.

Про це повідомляє Польське радіо.

Очільниця міністерства виступила із цим закликом під час 66-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні.

Міністерка також запропонувала підготувати більш жорсткі санкції.

“Якщо це не спрацює, виженімо їх із цієї поважної організації, метою якої є безпека атомних об’єктів а також свобода та солідарність. Це наш великий іспит, перевірка на довіру, історія нас розсудить. Нам давно пора діяти. Доведімо, що “Атом заради миру” — це не порожнє гасло, і воно дійсно працює”, – закликала вона.

Окрім цього, глава польського відомства нагадала, що присутність російських військових на території Запорізької АЕС підтвердила місія Міжнародного агентства з атомної енергії, співініціатором якої була Польща.

Також стало відомо, що Польща, стурбована бойовими діями навколо Запорізької АЕС в Україні, роздала йодні таблетки регіональним пожежним службам, щоб вони їх передали населенню у разі радіоактивного опромінення.

Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.