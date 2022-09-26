Про це повідомляє Польське радіо.
Очільниця міністерства виступила із цим закликом під час 66-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні.
Міністерка також запропонувала підготувати більш жорсткі санкції.
“Якщо це не спрацює, виженімо їх із цієї поважної організації, метою якої є безпека атомних об’єктів а також свобода та солідарність. Це наш великий іспит, перевірка на довіру, історія нас розсудить. Нам давно пора діяти. Доведімо, що “Атом заради миру” — це не порожнє гасло, і воно дійсно працює”, – закликала вона.
Окрім цього, глава польського відомства нагадала, що присутність російських військових на території Запорізької АЕС підтвердила місія Міжнародного агентства з атомної енергії, співініціатором якої була Польща.
Також стало відомо, що Польща, стурбована бойовими діями навколо Запорізької АЕС в Україні, роздала йодні таблетки регіональним пожежним службам, щоб вони їх передали населенню у разі радіоактивного опромінення.
Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення РФ захопити українську Запорізьку атомну електростанцію є “грубим порушенням” своїх минулих зобов’язань щодо безпеки.