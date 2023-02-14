Про це повідомила пресслужба Альянсу.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, немає ознак, що президент РФ Володимир Путін готовий завершити війну, навпаки — він готовий до нових наступів та атак.
За словами генсека, Україна отримувала допомогу від НАТО ще з 2014 року. З того часу Збройні сили стали набагато сильнішими.
Стосовно надання допомоги Грузії або Молдови, як сказав Столтенберг, Альянс нині працює над цим.
“Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов’язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв’язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні, — це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання. І тому союзники домовилися посилити наше партнерство”, — зазначив Столтенберг.
- 13 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу посилять і збережуть військову підтримку України.
- Країни-союзники пообіцяли допомогти Збройним силам України навесні перейти в контрнаступ. Партнери продовжуватимуть надавати Україні необхідну підтримку на тлі агресивної війни з боку Росії.