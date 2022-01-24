Північноатлантичний Альянс відправить до Східної Європи додаткові кораблі та винищувачі, щоб посилити оборону своїх союзників. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність в Україні та довкола неї.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг привітав союзників, які надають додаткові сили для НАТО:

“Ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити наших союзників, у тому числі – шляхом посилення східної частини Альянсу. НАТО буде реагувати на будь-яке погіршення безпекової ситуації, посилюючи нашу колективну оборону”. – зазначив Єнс Столтенберг.

Як додав генсек НАТО, декілька членів Альянсу вже оголосили про поточне чи майбутнє розгортання додаткових сил на тлі російської агресії.

До прикладу, Данія вирішила відправити до Балтійського моря фрегат, а в майбутньому відправить до Литви чотири винищувачі F-16. Іспанія відправить свої кораблі для приєднання до ВМС НАТО, а також може відправити свої винищувачі Болгарії. Франція готова відправити свої війська до Румунії. Нідерланди відправлять два винищувачі F-35 до Болгарії та переведуть кораблі й наземні підрозділи у режим очікування. Окрім цього, США можуть збільшити свою військову присутність у Східній Європі:

“НАТО – це оборонний Альянс. Коли у 2014 році Росія незаконно анексувала Крим, то Альянс збільшив свою присутність у східній частині, включаючи чотири бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Ці підрозділи перебувають під командуванням Великої Британії, Канади, Німеччини та США відповідно. Присутність бойових груп дає зрозуміти – напад на одного союзника буде вважатись нападом на весь Альянс”, – підсумував Столтенберг додавши, що до подій 2014 року у Східній Європі не було сил НАТО.