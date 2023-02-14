Про це повідомила пресслужба Альянсу.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, немає ознак, що президент РФ Володимир Путін готовий завершити війну, навпаки – він готовий до нових наступів та атак.

За словами генсека, Україна отримувала допомогу від НАТО ще з 2014 року. З того часу Збройні сили стали набагато сильнішими.

Стосовно надання допомоги Грузії або Молдові, як сказав Столтенберг, Альянс нині працює над цим.