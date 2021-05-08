Національна поліція України напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагадала про покарання за використання забороненої символіки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Наголошується, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачаються й адміністративну, і кримінальну відповідальність:

стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення;

стаття 436 -1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. Цей день в Україні відзначається щорічно згідно з указом Президента від 2015 року. Пам’ятна дата завжди випадає на 8 травня – річницю капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році.