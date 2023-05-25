Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: НАЗК.

Компанія Mondelez International в умовах повномасштабної війни РФ проти України не лише продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок РФ “новинки”.

Інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ “Мон’дэлис Русь”, яка має три заводи: фабрику “Большевик”, яка випускає печиво “Юбилейное”, OREO, “Медвежонок Барни” та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, “Воздушный”, Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виторг – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет країни-агресорки компанія поповнила на понад $61 млн податків.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.

“Судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним. Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас лукаво розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету. Який витрачається в тому числі й на ракети, що вбивають українських дітей”, – наголосили в НАЗК.